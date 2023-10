Motorola Moto E13 a meno di 70€ su Amazon: è il budget phone PERFETTO

Se volete acquistare uno smartphone low-cost ma che sia al tempo stesso, potente e che abbia una buona autonomia, oggi vi suggeriamo di prendere immediatamente Motorola Moto E13 che, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con soli 69,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Motorola Moto E13: il best buy del giorno

Il Motorola Moto E13 presenta un design semplice ma funzionale. Ha una scocca in plastica che conferisce al telefono un aspetto sobrio ma resistente. Con le sue dimensioni compatte, è facile da tenere in mano e da usare con una sola mano, il che può essere un vantaggio per chi preferisce dispositivi più piccoli.

Il display è un pannello LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Anche se non offre la stessa nitidezza dei display OLED o AMOLED di fascia alta, è più che sufficiente per un utilizzo quotidiano, per navigare sui social, in rete e non solo. I colori sono abbastanza vibranti e il testo è leggibile.

Sotto la scocca è alimentato da un processore MediaTek Helio G25, un chip performante che spinge quando deve e che non consuma molto. Con 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite una scheda microSD, avrai sempre tantissima memoria a bordo. Il Moto E13 è dotato di una singola fotocamera posteriore da 13 MP e di una fotocamera frontale da 5 MP. Il suo punto di forza però, è la batteria: con una singola carica farete anche due giorni di utilizzo intensi.

Il Motorola Moto E13 offre un’esperienza smartphone di base a un prezzo molto accessibile. È ideale per chi cerca un telefono di backup o per chi ha bisogno di uno device senza fronzoli per le attività quotidiane; offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. A 69,99€ su Amazon, il telefono è un’affare per chi vuole spendere poco ma desidera il top.

