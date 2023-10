Motorola Moto e13: a 79€ è RIDICOLO su Unieuro

Cerchi uno smartphone economico, ma che non ti faccia arrabbiare tutte le volte perché si blocca o è lento? Allora dai un’occhiata a Unieuro che, con il nuovo volantino, ne sta vendendo uno a un prezzo ridicolo. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Moto e13, adesso tuo a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Una delle caratteristiche molto apprezzate è l’installazione di Android puro e la batteria da 5000 mAh che dura tantissimo. In più hai anche la consegna gratuita.

Motorola Moto e13: essenziale, ma efficiente

Scegli il Motorola Moto e13 se vuoi uno smartphone essenziale, ma efficiente. Lato prezzo siamo è veramente incredibile. Ad ogni modo, le sue prestazioni garantiscono la fruizione delle funzionalità principali richieste da un telefono come navigazione online, messaggistica, chiamate e social network. Gli altoparlanti in dotazione sono supportati dalla tecnologia Dolby Atmos Stereo che assicura potenza e chiarezza, anche all’aperto. Il display da 6,5 pollici HD+ merita.

Acquistalo ora a soli 79,99 euro, invece di 129,99 euro. Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. In questo modo dividi l’importo da soli 26,66 euro al mese. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.