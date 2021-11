Motorola lancerà DUE smartphone di punta a dicembre

Motorola ha deciso di lanciare due flagship, uno con SoC Snapdragon 888+ e uno con SoC Snapdragon 8 Gen1 a dicembre.

Motorola: cosa sappiamo sui nuovi flagship?

Motorola si sta preparando a lanciare il Moto Edge X alimentato dal prossimo chipset di punta di Qualcomm a dicembre. Mentre le precedenti indiscrezioni ha sempre chiamato il chipset Snapdragon 898, un nuovo rapporto di oggi ha affermato che il produttore di SoC con sede negli Stati Uniti lo annuncerà con il nome “Snapdragon 8 Gen1“.

Secondo l'affidabile tipster Digital Chat Station, l'azienda di proprietà di Lenovo prevede di lanciare due flagship in Cina a dicembre. Si dice che questi modelli siano alimentati da un chip Snapdragon serie 8XX già esistente e da un processore della serie 8 di prossima generazione.

L'informatore ha affermato che nel tentativo di lanciare due telefoni di punta, Motorola annuncerà anche un telefono alimentato dal chipset Snapdragon 888+. Questo processore ha già alimentato alcuni telefoni di punta come iQOO 8 Pro, Vivo X70 Pro+, Red Magic 6S Pro, ROG Phone 5S, Honor Magic 3 Pro e Meizu 18s. Come è noto, lo Snapdragon 888 Plus è una versione overcloccata della variante standard dell'SD 888.

L'insider non ha condiviso alcuna informazione sulle specifiche del prossimo flagship alimentato da Snapdragon 888+. Considerando che l'ammiraglia Motorola alimentata da Snapdragon 8 Gen1 porterà il moniker Moto Edge X, è probabile che SD888+ possa arrivare anche come telefono della serie Edge. Ha aggiunto che questo dispositivo avrà un prezzo basso.

I rapporti hanno rivelato che l'ammiraglia avrà un display OLED FHD+ 144Hz da 6,67 pollici, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 e una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W. Verrà preinstallato con Android 11. basato su MyUX.

L'Edge X potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale da 60 megapixel. Il suo pannello posteriore può ospitare una tripla lente così ripartita: 50 megapixel + 50 megapixel + 2 megapixel. Si ipotizza che questo modello debutterà con il moniker Edge 30 Ultra in Europa a gennaio.