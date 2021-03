Il prossimo telefono Motorola Hanoip con tripla lente e camera principale da 108 MP ha appena ottenuto la certificazione BIS; secondo quanto si ipotizza dunque, il dispositivo sembra essere pronto per essere commercializzato e pare che il colosso della casa alata voglia portarlo sul mercato nelle settimane a venire.

Motorola Hanoip: midrange premium all’orizzonte

All’inizio di questo mese, una fuga di notizie proveniente dalla pubblicazione tedesca TechnikNews ha rivelato che Motorola si sta preparando a lanciare un nuovo telefono avente nome in codice “Hanoip“. La pubblicazione ha rivelato che il numero di modello del dispositivo è XT-2135-1 / 2. Il popolare tipster e YouTuber Mukul Sharma ha individuato la variante XT-2135-2 elencata nel database del Bureau of Indian Standards (BIS).

Motorola Hanoip receives the Indian BIS certification, launch imminent.

Expected to feature a 32MP + 16MP dual selfie setup, 108MP + 16MP + 8MP + 2MP rear camera setup, 4GB/64GB and 6GB/128GB.#Motorola #Hanoip pic.twitter.com/x479xo3elN — Mukul Sharma (@stufflistings) March 18, 2021

Come al solito, il portale per la certificazione BIS non ha rivelato alcuna informazione in merito al dispositivo in questione, anche se questa è è un buon suggerimento dell’arrivo imminente sul mercato indiano.

L’identità dei telefoni Motorola XT-2147-1 e XT-2129-5 può essere vista anche nello screenshot della certificazione BIS condiviso da Sharma. Il numero di modello XT-2129-5 appartiene al Moto G30, che è stato recentemente lanciato nei mercati internazionali. Sebbene l’XT-2147-1 abbia anche ricevuto la certificazione dalla Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti, non ci sono parole in merito al nome del prodotto finale.

Specifiche Motorola Hanoip (RUMOR)

Si dice che lo smartphone Motorola Hanoip sia alimentato dal chipset Snapdragon 732G e che possa arrivare in opzioni come 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe disporre di un sistema di doppia fotocamera selfie da 32 megapixel + 16 megapixel e la sua configurazione della camera posteriore dovrebbe includere un sensore principale Samsung HM2 da 108 megapixel, un obiettivo ultrawide da 16 megapixel e un’ottica di profondità da 2 megapixel.

Il telefono dovrebbe arrivare in tre colorazioni: Iceberg, Terracotta e Sangria. Non ci sono ancora parole sul suo prezzo.

