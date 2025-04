Motorola, il nuovo Razr arriva il 24 aprile: saranno davvero tre modelli?

Motorola è pronta a tornare sotto i riflettori con l’annuncio del nuovo (o nuovi?) Razr, previsto per il prossimo 24 aprile. La data, confermata da un teaser ufficiale pubblicato sull’account X di Motorola US, segna un anticipo rispetto agli anni passati, ma rientra comunque nella consueta finestra di lancio primaverile del brand.

Negli ultimi anni, Motorola Razr ha saputo distinguersi tra gli smartphone pieghevoli, diventando un punto di riferimento per chi cerca un mix di design retrò e innovazione. Quest’anno, però, Motorola sembra voler alzare ancora di più l’asticella.

Tre Razr in arrivo? L’ipotesi prende forza

I rumor sulla nuova serie Motorola Razr 60 (nota come Razr 2025 negli Stati Uniti) si susseguono da settimane. Tra le novità più attese c’è la chiacchieratissima versione Razr 60 Ultra, che secondo le indiscrezioni potrebbe supportare una ricarica rapida da 68W. Se confermata, lo renderebbe il flip phone più veloce nella ricarica sul mercato (americano).

Fino ad oggi, Motorola ha mantenuto una strategia piuttosto chiara, lanciando due modelli di Razr all’anno: la versione standard e quella “Plus”. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono la possibile introduzione di un terzo modello: Ultra.

Alcuni analisti ipotizzano che “Plus” e “Ultra” siano semplicemente due denominazioni diverse per lo stesso modello – con “Plus” usato nel mercato americano e “Ultra” in quello internazionale. Ma non è escluso che Motorola possa davvero presentare tre varianti distinte del prossimo pieghevole. Anche il teaser sembra suggerirlo: si vedono, infatti, tre diversi dispositivi, che poi diventano due a formare la scritta “AI”, indicando la probabile presenza di funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale.

Secondo le prime voci, sembra che anche per i nuovi dispositivi il punto di forza sia l’ampio display esterno, che consente di utilizzare praticamente qualsiasi app senza aprire il telefono. Una particolarità che ha saputo fare, in molti casi, la differenza. L’appuntamento è per il 24 aprile, per scoprire tutte le novità in casa Motorola.