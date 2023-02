Motorola G Stylus 5G 2023: il debutto è alle porte

Il debutto del nuovo Motorola Moto G Stylus 5G 2023 sembra essere alle porte; il device è appena stato certificato presso il portale della FCC, ma cosa sappiamo nello specifico?

Motorola Moto G Stylus 5G 2023: cosa sappiamo ad oggi?

Il nuovo dispositivo sarà, come sempre, dotato di stilo capacitivo. In passato abbiamo visto le generazioni precedenti, ma cosa ci aspettiamo dal terminale next-gen?

Grazie all’affidabile insider del web OnLeaks sappiamo che il telefono è appena stato approvato dalla FCC (Federal Communications Commission) negli USA; questo implica che il debutto è alle porte. Dai documenti vediamo diversi numeri di modello: XT2315-1, XT2315-4 e XT2315-5 e sembrano essere tutti riferiti al suddetto terminale di fascia media. Sarà, come sempre, dotato del modulo 5G. Il suo nome in codice è “Geneva”.

Dal sito scopriamo anche la sua batteria interna (5000 mAh con ricarica rapida da 10W). Le altre specifiche tecniche invece, sono avvolte nel mistero. I rendering emersi poche settimane fa fanno riferimento ad un telefono con schermo perforato (foro al centro del pannello), ad un modulo fotografico composto da due sensori con quello principale da 50 Megapixel e flash LED sulla back cover. Il frame sinistro è liscio, mentre tutti i pulsanti saranno allocati su quello destro. Dalle informazioni scopriamo poi che ci sarà anche una versione “only LTE”. La RAM di bordo dovrebbe essere da 6 GB e la memoria interna invece, potrebbe arrivare fino a 256 GB. Verrà venduto in Black Beauty e Crystal Grey. Non sappiamo quali saranno i suoi mercati di riferimento; potrebbe giungere solo negli USA, anche se l’azienda potrebbe decidere di venderlo anche in Europa. Vi faremo sapere.

