Motorola G Power (2022): UFFICIALE con batteria da 5000 mAh

Motorola Moto G Power (2022) è appena stato presentato ufficialmente: il midrange presenta un SoC Helio G37, batteria da 5000mAh e molto altro ancora.

Motorola G Power (2022): le caratteristiche

Il marchio Motorola di proprietà di Lenovo ha finalmente tolto i veli al Moto G Power (2022). La società ha annunciato lo smartphone della serie G di nuova generazione tramite un post sul blog, ma non sarà in vendita a breve.

Il Motorola Moto G Power (2022) è l'erede del Moto G Power lanciato a gennaio di quest'anno. La società ha dichiarato che il dispositivo non sarà spedito fino al prossimo anno. In termini di specifiche, il device è dotato di uno schermo LCD IPS da 6,5 ​​pollici con una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel. Supporterà una frequenza di aggiornamento di 90Hz e utilizzerà un design a perforazione con il ritaglio che ospita una fotocamera selfie da 8 megapixel f/2.0.

Il cuore del G Power (2022) è un processore MediaTek Helio G37 abbinato a 4 GB di RAM, un bell'upgrade rispetto ai 3 GB di RAM offerti dal G Power 2021. Il dispositivo è disponibile anche nelle opzioni di archiviazione da 64 GB e 128 GB. La memoria può essere espansa tramite una scheda microSD.

Nella parte posteriore, il G Power 2022 racchiude una configurazione a tripla lente composta da uno snapper principale da 50 megapixel che si unisce a una camera macro da 2 megapixel e ad un sensore di profondità da 2 megapixel. Il dispositivo racchiude una gigantesca batteria da 5.000 mAh sotto il cofano con una ricarica da 10 W. Lo smartphone funzionerà con il sistema operativo Android 11 quando verrà lanciato il prossimo anno.

Al momento ha un prezzo di $ 199 per la versione da 4 GB + 64 GB, mentre la variante da 4 GB + 128 GB sarà venduta per $ 249. Il dispositivo sarà disponibile in un'unica variante di colore Dark Grove. Non sappiamo quando verrà presentato in Europa e a quale costo.