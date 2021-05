Motorola Edge S ha appena ricevuto una variante di colore grigio; questa sarà in vendita a partire da oggi nel mercato cinese. Non sappiamo però se la controparte europea (Moto G100) riceverà la suddetta colorazione.

Motorola Edge S grigio: cosa cambia?

Il Motorola Edge S è stato lanciato all'inizio dell'anno come il primo dispositivo al mondo a disporre del chipset Qualcomm Snapdragon 870. Il telefono, non solo ha un potente processore e alcuni trucchi piuttosto carini, ma ha anche un prezzo incredibile in Cina. Per chi ha un budget limitato ma vuole un prodotto premium, questa è una delle migliori soluzioni ad oggi presenti sul mercato, soprattutto ora che Motorola ha annunciato che sarà disponibile anche in nuova variante di colore.

Quando è stato lanciato a gennaio, il telefono era venduto solo in due varianti di colore: Emerald Glaze ed Emerald Light. Ora, una terza variante con una finitura grigia sarà venduta come Motorola Edge S Pioneer Edition e sarà disponibile a partire da oggi.

La Pioneer Edition avrà 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma avrà un costo di ¥ 1999 (~ $ 310), ovvero lo stesso prezzo della variante da 6 GB di RAM + 128 GB. A parte il nuovo lavoro di verniciatura e il prezzo più basso, le specifiche sono le stesse degli altri modelli.

Giusto come “remind me”, il terminale ha un display LCD FHD + a 90Hz da 6,7 ​​pollici con due fori nell'angolo in alto a sinistra dello schermo per doppia fotocamera frontale. È alimentato da un processore Snapdragon 870 e racchiude una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 20 W. Ci sono quattro fotocamere sul retro: un sensore principale da 64 MP, un sensore di profondità da 2 MP, una lente ultra grandangolare da 16 MP che funge anche da fotocamera macro e un ToF. Le camere anteriori sono rappresentate da uno snapper da 16 MP e da una ultra-wide da 8 MP.

La nuova variante di colore sarà venduta online sul sito ufficiale, JD.com e Tmall. Sarà anche disponibile offline nei negozi Lenovo.

