Con il nuovo aggiornamento di sistema, Motorola Edge S offrirà il supporto per l’aptX Adaptive e il “Ready For“. Per chi non lo sapesse, il dispositivo da noi si chiama “Moto G100“; lecito ipotizzare dunque, che questo update arrivi anche in Europa per la variante global.

Motorola Edge S: cosa cambia con il nuovo aggiornamento?

Il Motorola Edge S è stato lanciato come il primo telefono al mondo alimentato da Snapdragon 870. Questo flagship killer racchiude alcune specifiche piuttosto impressionanti a un prezzo di poco più di 300 dollari. Ora l’azienda sta lanciando un nuovo firmware che introduce nuove funzionalità.

Un post pubblicato su Weibo dall’account ufficiale di Motorola afferma che il nuovo update per il mese di maggio è in arrivo sul telefono. La foto evidenzia quattro delle caratteristiche chiave che offrirà il software da 270 MB. Non mancheranno le consuete ottimizzazioni di sistema.

Ecco il changelog ufficiale:

Funzione di risveglio vocale con Hellomoto: i proprietari potranno riattivare il proprio dispositivo con la parola sveglia “Hello Moto“;

Suonerie classiche Hellomoto: la compagnia ha anche portato le sue suonerie classiche Hellomoto su Edge S con questo aggiornamento. Se vi sentite nostalgici, vi basterà controllare le impostazioni per fare “un tuffo nel passato”.

Qualcomm aptX Adaptive: Qualcomm aptX Adaptive è stato progettato per migliorare la qualità audio quando si utilizzano dispositivi audio wireless. Sì, anche se il Motorola Edge S ha un jack audio. La funzione non solo porta la qualità audio ad alta risoluzione ai dispositivi audio wireless, ma si regola automaticamente a seconda del vostro utilizzo. Inoltre regola le prestazioni in base all’ambiente e dispone di una modalità a bassa latenza.

Ready For PC: Ready For è una funzionalità software introdotta quest’anno da Motorola. La feature consente agli utenti di collegare il proprio Edge S ad un display esterno e utilizzarlo in vari modi; uno di questi metodi permette di trasformare il dispositivo in un PC desktop completo di interfaccia utente dedicata.

Attendiamo un comunicato da parte della società per quanto concerne il rilascio del suddetto update per la controparte global, il Motorola Moto G100.

