Se siete alla ricerca di uno smartphone premium dal design incredibile ma dal costo contenuto, Motorola Edge 5G è ciò che fa per voi. Oggi su Amazon si trova al prezzo più basso di sempre (solo 338€ al posto di 699€) e vanta la spedizione gratuita con il servizio Prime del noto e-commerce americano.

Motorola Edge 5G: perché è un buon affare

In primis, non si può non lodare lo schermo di questo dispositivo: parliamo di un meraviglioso pannello da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 90 Hz, e tecnologia AMOLED. Il tutto è molto accattivante e futuristico, visto che presenta superficie curve Endless Edge sui lati. Viene realizzato interamente in vetro e vanta, sull’anteriore, una piccola selfiecam incastonata in un foro posto sul versante superiore sinistro. Posteriormente invece, c’è il comparto fotografico inserito in un modulo rettangolare con quattro lenti. La principale è una 64 Mpx con AI e tante chicche software che renderanno i vostri scatti veramente unici. Vi è anche la possibilità di effettuare fotografie macro, ritratti e panoramiche mozzafiato grazie all’ultra-wide lens presente a bordo.

Il processore è un eccellente Qualcomm Snapdragon 765G octa-core, perfetto per tutte le operazioni quotidiane e non solo. Il chipset è coadiuvato da banchi RAM da 6 GB e memorie UFS ultra-veloci da 128 GB, ulteriormente espandibili mediante microSD. App, canzoni, foto, video, dati personali e molto altro: lo spazio non sarà mai un problema.

Veloce, bellissimo, prestante. Cosa volere di più? Autonomia record. Grazie alla batteria da 4500 mAh il device durerà tantissime ore con una singola carica e con la tecnologia TurboPower la ricarica sarà immediata.

Viene venduto con Android 10 “out of the box”, ma in questi giorni l’azienda sta rilasciando la nuova iterazione del software Android 11. A questo prezzo, Motorola Edge 5G è la migliore soluzione presente in questa fascia di prezzo… e non solo.

Le migliori offerte di oggi per Motorola EDGE: tutti i prezzi

