Motorola Edge 50: lo smartphone più conviente del momento?

Il Motorola Edge 50 è uno smartphone premium che combina prestazioni elevate e design raffinato. Dotato di un display pOLED Super HD da 6,67 pollici con risoluzione 2712 x 1220 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, offre un’esperienza visiva fluida e immersiva, ideale per contenuti multimediali e gaming. La certificazione IP68 garantisce resistenza alla polvere e all’acqua, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali.

Uno smartphone eccezionale, con un prezzo solito di 599 euro, che ora è in sconto su Amazon a 379,90 euro. Forse il best buy di questi sconti?

Motorola Edge 50: lo smartphone top

Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, supportato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria interna, assicurando velocità e fluidità anche nelle operazioni più complesse. Il sistema operativo Android 14 offre funzionalità moderne e un’interfaccia intuitiva. La batteria da 5000 mAh garantisce oltre 30 ore di autonomia ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower a 68 W, permettendo una ricarica completa in tempi ridotti. Caratteristiche che lo rendono davvero eccellente.

Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS), un ultra-grandangolare da 13 MP con angolo di visione di 120°, e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico. La fotocamera frontale da 32 MP assicura selfie dettagliati e supporta registrazioni video in 4K. Queste caratteristiche rendono il dispositivo ideale per gli appassionati di fotografia e videografia.

Il Motorola Edge 50 supporta la connettività Dual SIM e il modulo 5G per velocità di navigazione eccellenti. Il design elegante in Jungle Green, con finiture premium e bordi curvi, lo rende un oggetto di stile oltre che tecnologico. Nella confezione è inclusa una cover protettiva per garantire maggiore sicurezza al dispositivo. A 379,90 euro è un acquisto davvero validissimo, con un rapporto qualità-prezzo eccellente.