Motorola Edge 50 Neo in offerta su Amazon: sotto i 300€ non ha rivali

Il Motorola Edge 50 Neo è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range di qualità a meno di 300 euro: con la nuova offerta Amazon, infatti, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 285 euro. La versione in offerta è quella venduta direttamente da Amazon, con anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Motorola Edge 50 Neo: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Neo è la più completa a cui si può puntare per chi ha un budget di 300 euro per l’acquisto di un nuovo smartphone. Tra le specifiche tecniche troviamo un display “da top di gamma” con un pannello LTPO OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.310 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W e alla ricarica wireless da 15 W. Da segnalare anche la certificazione IP68 e il supporto Dual SIM. Il comparto fotografico ha tre fotocamere posteriori, con anche un teleobiettivo. Il sistema operativo è Android 15 con ben 4 major update garantiti in futuro.

