Motorola edge 50 fusion in OFFERTA a 106€ in MENO è un best buy assoluto

È un po’ di tempo che cerchi uno smartphone medio gamma che non costi un’esagerazione? Allora goditi questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Motorola edge 50 fusion a soli 293,60 euro, anziché 399 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 26% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare circa 106 euro sul totale. Inoltre se sei un cliente Prime questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 58,72 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola edge 50 fusion: medio gamma a prezzo mini

Il rapporto qualità prezzo di Motorola edge 50 fusion è davvero imbattibile e difficilmente riuscirai a trovare uno smartphone medio gamma a questa cifra. Anche perché sia il design che lo scomparto hardware è davvero degno di nota. Si presenta con un ottimo display pOLED del 6,67 pollici e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Il potentissimo processore Snapdragon 7s Gen 2 regala prestazioni eccezionali e viene sostenuto in questa versione da 8 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Mentre il sistema operativo è Android 14, fluido e intuitivo. Possiede una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP per scatti spettacolari e una super batteria da 5000 mAh con una ricarica turbo da 68 W e caricatore in confezione. È superleggeri maneggevole, potrai usare due Sim contemporaneamente ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IP68.

A questo prezzo veramente è uno dei migliori acquisti di oggi nella categoria. Quindi non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola edge 50 fusion a soli 293,60 euro, anziché 399 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.