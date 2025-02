Motorola Edge 50 Fusion da 256GB a un prezzo così basso è un BEST BUY

Metto subito le mani avanti dicendoti che questa occasione che ti sto segnalando è imperdibile ma finirà presto, per cui non guardarti troppo in giro. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello Motorola Edge 50 Fusion a soli 243,20 euro, invece che 399 euro, inserendo il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento.

Non ci sono trucchi o inganni il prezzo è esattamente quello che vedi solo che devi battere la concorrenza. Con lo sconto già applicato sul prezzo di listino del 36% e un ulteriore ribasso del 5% con il codice segreto oggi puoi risparmiare davvero tantissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in 3 comode rate da 85,33 euro a interessi zero con Klarna.

Motorola Edge 50 Fusion: ora è imperdibile

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere Motorola Edge 50 Fusion è da prendere al volo. Si tratta di uno dei migliori medio gamma in commercio. Monta il processore Snapdragon 7s Gen 2 con Android 14 come sistema operativo e ben 12 GB di RAM per una velocità assurda.

Ha una memoria interna inesauribile da 256 GB, una super batteria da 5000 mAh che gli dona oltre 30 ore di autonomia e una ricarica TurboPower da 68 W. Gode di un bellissimo e visibile display pOLED FHD+ da 6,7 pollici con refresh rate a 144 Hz. Il tutto per un peso veramente esiguo di soli 179,9 grammi e uno spessore di 7,9 mm con protezione agli schizzi e alla polvere IP68.

Una vera bomba, soprattutto a questo prezzo, solo che non durerà. Lo vorranno sicuramente tutti e le unità disponibili finiranno in un batter d’occhio. Quindi vola su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 50 Fusion a soli 243,20 euro, invece che 399 euro, inserendo il codice promozionale TECHWEEK25 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 2 giorni senza pagare la spedizione.