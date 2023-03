Motorola Edge 40: trapelate le prime immagini promozionali (FOTO)

In queste ore sono trapelate online le prime immagini promozionali relative al futuro flagship di Motorola per il mercato internazionale. Stiamo parlando dell’Edge 40, il rebrand dell’ottimo Moto X40 uscito in Cina pochi mesi or sono.

Andiamo con ordine: il colosso americano di proprietà di Lenovo ha lanciato diversi midrange e telefoni low-cost in questi mesi in tutti i mercati chiave; non solo in terra natale, ma anche in America e in Europa. Non di meno, abbiamo visto molti flagship killer ma solo un’ammiraglia. A tal proposito, citiamo che presto le cose cambieranno perché la serie Edge 40 è prossima al lancio internazionale. Non solo avremo l’iterazione standard, ma conosceremo anche la variante Pro.

Motorola Edge 40: tutto quello che sappiamo

Le immagini ci arrivano per gentile concessione di The Tech Outlook, che ha collaborato con il tipster e insider OnLeaks per fornirci un primo sguardo al device. Vediamo che Edge 40 disporrà di una back cover leggermente curva sul posteriore, con un grande modulo fotografico quadrato contenente i sensori fotografici. Il display sarà anch’esso curvo, con una piccola selfiecam posta in un foro di piccole dimensioni al centro del pannello.

Il sito riferisce anche che Motorola Edge 40 avrà un prezzo di 650 dollari per la versione basica comprendente 8+128 GB. Si salirà a 975 dollari per il modello Pro con 128 GB di memoria interna e RAM da 8 GB. Le altre iterazioni saranno, ovviamente, più costose.

Dal rapporto scopriamo che Motorola Edge 40 vanterà uno schermo AMOLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+, refresh rate di 144 Hz e sarà alimentato dal SoC Dimensity 820 di MediaTek. Al contrario, Edge 40 Pro presenterà lo Snapdragon 8 Gen 2. La batteria sarà da 4400 mAh e godrà del supporto per la ricarica TurboPower da 68W e per la wireless charging da 15W.

Arriviamo ora al comparto fotografico: main camera da 50 Megapixel con OIS al seguito, ultrawide da 13 Megapixel e selfiecam da 32 Mpx. Il fingerprint sarà allocato, come sempre, sotto lo schermo.

