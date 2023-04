Motorola Edge 40 Pro: prezzo SUPER con sconto e coupon su Amazon

Se state cercando un super smartphone Android di ultima generazione oggi vogliamo consigliarvi il meraviglioso Motorola Edge 40 Pro, un dispositivo premium in tutto e per tutto, dotato di tecnologie all’avanguardia e con un design mozzafiato. È sottilissimo, leggerissimo, ha uno schermo generoso che si vede benissimo anche al sole, un’autonomia degna di nota e soprattutto, un prezzo concorrenziale. Di listino costerebbe 999,00€ ma grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 923,00€, ma non finisce qui. Con il coupon di 46,15€ applicabile al checkout, il telefono vi costerà solo 876,85€, spese di spedizione incluse.

Motorola Edge 40 Pro: il Best Buy del giorno

Capite quindi che il risparmio, in questo caso, è semplicemente esagerato, soprattutto perché è un’ammiraglia arrivata sul mercato da pochissime settimane. Come detto, non dovrete pagare neanche la spedizione perché il telefono viene venduto dal noto portale di e-commerce. C’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e in più avrete accesso alla possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Come non segnalare poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, il pagamento dilazionato in comode rate con il sistema interno al sito (anche a tasso zero) o in micropagamenti con Cofidis. Insomma, i modi per portarselo a casa ci sono, ma siate veloci prima che terminino le scorte su Amazon o prima che finisca l’offerta.

Fra le sue caratteristiche principali troviamo sicuramente lo schermo curvo pOLED con refresh rate da ben 165 Hz, risoluzione FullHD+ e supporto all’HDR10+. C’è poi una main camera da 50 Megapixel mentre la selfiecam è da 60 mpx per fare foto e videocall in alta qualità. Sotto la scocca troviamo un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato da memorie RAM da 12 GB e da storage da 256 GB. Ottima la batteria da 4600 mAh che si ricarica in pochissimi minuti grazie alla tecnologia da 125W (il caricatore è incluso nella confezione). Il telefono è certificato IP68 e c’è Android 13 con MyUX al seguito. Nella scatola è presente la cover in silicone. Tutto questo lo pagherete solo 876,45€ grazie ad Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.