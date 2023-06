Motorola Edge 40 Pro in offerta su Amazon: risparmi quasi 200€

Il Motorola Edge 40 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 19%, quindi potrai acquistarlo al prezzo di 813,00€ invece di 999,90€. È un flagship interessante, con un SoC potente e una scheda tecnica di tutto rispetto. Interessante anche il design, con un look distintivo in grado di restituire il feeling che ci si aspetta da un telefono premium.

Questo smartphone è dotato di un display OLED FHD+ da 6,7 pollici, che offre una resa visiva sorprendente con colori intensi e luminosi. Il display è anche curvo, offrendo un’esperienza immersiva. La frequenza di aggiornamento più rapida disponibile per gli smartphone, pari a 165 Hz, garantisce una scorrevolezza estrema durante la navigazione e la fruizione di contenuti. Il Motorola edge 40 pro è dotato di una tripla fotocamera da 50 MP, che consente di catturare ogni dettaglio con precisione. La configurazione della fotocamera include un obiettivo ultra-grandangolare, una modalità Macro Vision e un sensore di profondità avanzato, offrendo molteplici opzioni per scattare foto creative e di qualità. Inoltre, la fotocamera frontale da 60 MP garantisce selfie perfetti. Ovviamente non manca nemmeno il supporto alla connettività 5G di ultima generazione.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ottimizzato per la velocità 5G, potrai godere di prestazioni straordinarie e scaricare film e contenuti in pochi secondi. La batteria da 4800 mAh del Motorola edge 40 pro offre un’autonomia duratura, consentendoti di utilizzare lo smartphone per lunghe sessioni senza preoccuparti della ricarica. Inoltre, la ricarica ultra rapida TurboPower da 125 Watt ti permette di ottenere ore di utilizzo in pochi minuti di ricarica. Lo smartphone è dotato di una memoria generosa, con 12 GB di RAM e un’ampia memoria interna da 256 GB. Avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi contenuti preferiti e potrai accedervi rapidamente senza ritardi. In sintesi, il Motorola edge 40 pro è uno smartphone potente e versatile, con un display impressionante, una fotocamera di qualità, connettività 5G ultraveloce, una batteria a lunga durata e una memoria generosa. È una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e una completa esperienza mobile. Non farti scappare questa offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.