Motorola Edge 40: il nuovo flagship killer è alle porte

In queste ore il flagship killer Motorola Edge 40 è appena apparso in rete presso il sito per la certificazione FCC (Federal Communications Commission) degli Stati Uniti d’America. Il device presenta il numero di modello XT2309-3 e dal suddetto portale siamo riusciti a scoprire quale sarà la sua capacità di ricarica rapida. Di fatto, il gadget si dovrebbe ricaricare a 68W come il predecessore.

Motorola Edge 40 Pro: le presunte caratteristiche

Dal sito della FCC scopriamo poi che Edge 40 sarà un dispositivo compatibile con le reti 5G e potrà usufruire di tecnologie di ultima generazione come il Wi-Fi 6E. Fra le altre cose apprendiamo che ci sarà una batteria avente il numero di modello PB50 che si ricaricherà a 68W con fast charge da 15W al seguito.

Motorola XT2309-3 (Could be Soem Motorola Edge 40 series device) arrives on FCC, confirms Motorola TurboPower 68W USB-C Wall Charger and PB 50 battery. It even bundles TurboPower 15W Wireless Charging Stand. Source: https://t.co/EzArvZ5eVf pic.twitter.com/hZOx4POpDx — Simranpal Singh (ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ) (@simransingh931) January 31, 2023

Basti tornare indietro nel tempo a dicembre 2022; il sito per la certificazione 3C aveva già approvato un device avente il numero di modello XT2309-1.

Lo smartphone in questione avrà uno schermo OLED con risoluzione FullHD+, un processore Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8+128 GB di memoria, una selfiecam da 16 Megapixel, una main camera da 50 Mpx con ultrawide/macro da 13 Mpx e una camera per la profondità da 2 Mpx. In altre parole, questa sembra la scheda tecnica del Motorola ThinkPhone by Lenovo. Forse arriverà un prodotto simile, con un altro nome e con qualche differenza estetica/hardware? Chi lo sa. Qualcuno suggerisce che si chiamerà “Motorola Edge 40”, da non confondere con l’Edge 40 Pro che arriverà nella primavera di quest’anno e disporrà del SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm.

