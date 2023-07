Motorola Edge 40: prezzo WOW grazie al Prime Day, pochi pezzi

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Motorola veramente incredibile; è arrivato da pochissimo sul mercato eppure si è posizionato subito come un best buy assoluto, capace di fare di tutto ad un prezzo sensazionale. Si chiama Motorola Edge 40 e di listino costerebbe infatti solo 499,00€ ma grazie agli sconti del Prime Day di Amazon sarà vostro con soli 474,00€. Le spese di spedizione son sempre comprese nel costo dell’articolo. Lo sconto non è particolarmente alto ma i vantaggi che si hanno con il noto portale di e-commerce americano sono incredibili. Ve li elenchiamo di seguito.

Motorola Edge 40: con Amazon avrete tanti vantaggi

Motorola Edge 40 si posiziona come un flagship killer incredibile, dotato di caratteristiche di alto livello ad un costo accessibile. Pensate che con Amazon potrete anche dilazionare l’importo totale del telefono in comode rate, sia sfruttando il servizio CreditLine di Cofidis, sia attraverso il sistema interno al portale. La consegna, come detto, è celere e immediata: in pochissimi giorni riceverete il device a casa vostra senza dover sborsare un singolo centesimo in più. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete anche usufruire di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

In definitiva, il Motorola edge 40 dispone di uno schermo con bordi curvi su due lati, ha una dimensione di 6,55 pollici ed è realizzato con la tecnologia OLED. Il refresh rate è da ben 144 Hz e ciò implica che i contenuti saranno più fluidi che mai. Sotto la scocca troviamo un potente processore octacore coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. C’è il modem 5G per la connettività next-gen, il supporto al Dual SIM, l’NFC, ma non solo. Ottima la fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.4 correlata da un’ultrawide da 13 Megapixel. La batteria è da 4400 mAh ed è certificato IP68. In confezione troverete anche la cover; costa solo 474,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.