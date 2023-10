Motorola Edge 40 Neo: il più bello, oggi lo porti a casa ad un prezzo SPETTACOLARE

Motorola Edge 40 Neo è uno smartpgone di fascia media arrivato da pochissime settimane in commercio; si tratta di uno dei migliori dispositivi che vi siano, anche perché vanta caratteristiche uniche ad un prezzo concorrenziale. Lo potete portare a casa al costo speciale di 369,00€, spese di spedizione incluse con il servizio di Prime. Non lasciatevelo sfuggire, questo è un terminale meraviglioso che noi vi consigliamo di prendere adesso, prima che terminino le scorte. Il modello in questione è Dual SIM; supporta Android 13, presenta la cover in silicone in confezione e ha 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La colorazione in sconto è quella Caneel Bay realizzata in collaborazione con Pantone.

Motorola Edge 40 Neo: impossibile non acquistarlo

Fra le altre cose, questo smartphone di Motorola dispone di un design mozzafiato con uno schermo pOLED FullHD+ con refresh rate di 144 Hz, fluido e risoluto, ben bilanciato e con una luminosità elevatissima. Ci sono due fotocamere a bordo da 50 e 13 Megapixel, ha una batteria che dura tantissimo (5000 mAh) e che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. Il processore di bordo è l’ottimo MediaTek Dimensity 1050 coadiuvato da 12 GB di RAM veloce e da 256 GB di memoria interna. Il design è bellissimo visto che vanta una scocca in pelle vegana elegantissima, con una colorazione realizzata insieme a Pantone. Non di meno, il dispositivo è certificato IP68.

Se siete interessati/e all’acquisto, vi conviene affrettarvi perché le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Non di meno, sappiate che con il servizio di Prime, potrete dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Ci sono poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono; a soli 369,00€ non lasciatevelo sfuggire: Motorola Edge 40 Neo è un vero best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.