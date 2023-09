Motorola edge 40 neo: il NUOVO e potente smartphone a mini prezzo su Amazon

Se stai cercando un nuovo smartphone che unisca potenza, prestazioni eccezionali e un design elegante, non cercare oltre. Motorola Edge 40 Neo è il dispositivo che stavi aspettando. La super novità è già disponibile su Amazon. Con il suo schermo pOLED FHD+ da 6.55″ a 144Hz, doppia fotocamera da 50+13MP, processore Mediatek Dimensity 1050 e una batteria da 5000 mAh, questo smartphone è pronto a soddisfare tutte le tue esigenze digitali. Sii fra i primi ad averlo e completa al volo l’ordine per accaparrartelo a 399€ appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo eccellente device vanta un ampio schermo pOLED FHD+ da 6.55″ che offre colori vividi e dettagli nitidi. Grazie al refresh rate di 144Hz, godrai di un’esperienza di visualizzazione fluida e senza sfarfallii. Che tu stia navigando sul web, guardando i tuoi film preferiti o giocando ai giochi più impegnativi, l’esperienza visiva sarà semplicemente straordinaria.

Cattura i tuoi momenti migliori con la doppia fotocamera posteriore da 50+13MP. La fotocamera principale da 50MP garantisce foto nitide e dettagliate, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 13MP ti consente di scattare foto panoramiche spettacolari. Sia che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente desideri scattare foto di alta qualità, questo smartphone non ti deluderà.

Grazie al processore Mediatek Dimensity 1050, offre prestazioni potenti. Sia che tu stia eseguendo app pesanti o giochi graficamente impegnativi, questo smartphone gestirà tutto senza problemi. Inoltre, con una generosa memoria RAM da 12GB e una memoria interna da 256GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, foto e video.

Con una batteria da 5000 mAh, ti accompagnerà per tutta la giornata senza problemi. Puoi goderti un utilizzo intenso del telefono senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Inoltre, supporta la ricarica rapida, quindi puoi riavere il tuo smartphone al 100% in poco tempo.

Motorola Edge 40 Neo è dotato dell’ultima versione del sistema operativo Android. Avrai accesso alle ultime funzionalità, miglioramenti della sicurezza e un’interfaccia intuitiva. Sfrutta al massimo il tuo smartphone con un’esperienza utente fluida e personalizzabile.

Insomma, questo smartphone è un’opzione eccellente per chi cerca un nuovo device potente, ma economico. Con il suo schermo mozzafiato, sistema fotografico potente, prestazioni elevate e durata della batteria eccezionale, questo dispositivo soddisferà tutte le tue esigenze. Non perdere l’opportunità di possedere uno dei migliori smartphone sul mercato. Completa al volo l’ordine su Amazon per averlo a 399€ circa appena. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.