Motorola Edge 40 Neo: il midrange più bello, oggi in sconto su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media veramente spettacolare: si chiama Motorola Edge 40 Neo ed è realizzato con la collaborazione di Pantone. Di fatto è proposto in tre splendide tinte, elegantissime e che donano al device un look sensazionale. Parliamo di un terminale potente, dotato della certificazione IP68, di due sensori fotografici con ottica principale da 50 Megapixel, con uno schermo da 6,55″ pOELD da 144 Hz e una batteria capiente da 5000 mAh che vi prometterà un giorno intero di autonomia con una singola carica. Il SoC poi, è pazzesco: il MediaTek Dimensity 1050 farà girare fluide tutte le applicazioni che troverete all’interno dello store di Google. Come non citare poi i 12 GB di RAM e lo storage da 256 GB. Il modello in sconto è quello in colorazione “Caneel Bay” e c’è la cover inclusa nella confezione del device. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 349,90€, IVA inclusa.

Motorola Edge 40 Neo su Amazon: il Best Buy del giorno

Grazie ad Amazon godrete di tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si potrà ricevere il pacco presso anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è il reso gratis fino al 31 gennaio 2024 in caso di gravi problematiche o di ripensamento e avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, sappiate che si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo meraviglioso Motorola Edge 40 Neo è incredibile: vanta uno schermo pOLED da 6,55″ FullHD+ con refresh rate da 144 Hz che assicura immagini nitide in ogni contesto, le fotocamere da 50 e 13 Mpx sono pazzesche e girano video in 4K e in più, il telefono sarà idrorepellente, certificato contro gli schizzi d’acqua e polvere. La batteria da 5000 mAh promette un giorno intero di autonomia e si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W. A soli 349,90€ questo è il miglior smartphone da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.