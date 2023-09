Motorola Edge 40 Neo è QUI: il nuovo midrange premium è già DISPONIBILE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone premium che sia esteticamente meraviglioso ma che non costi troppo, oggi vi consigliamo il potentissimo Motorola Edge 40 Neo, un device giunto sul mercato da pochissimi giorni ma che, grazie ad Amazon, è già disponibile al prezzo consigliato di soli 399,90€, spese di spedizione incluse. È un gadget che è perfetto per la quotidianità; dispone di una doppia camera da 50+13 Megapixel che assicura foto assurde in ogni contesto, è impermeabile, ha un processore di fascia alta coadiuvato da tanta RAM e da memorie interne da 256 GB, ma non finisce qui. È Dual SIM e questo implica che lo potrete utilizzare con due device in simultanea, ha Android 13 e in confezione troverete la pratica cover in silicone. Il modello che vi suggeriamo è in Black Beauty (una colorazione sviluppata insieme a Pantone) ma ci sono altri due colori tra cui scegliere, volendo.

Motorola Edge 40 Neo: l’ammiraglia dal prezzo “low-cost”

Questo dispositivo è, in primo luogo, magnifico. Dispone della certificazione IP68 quindi potrete utilizzarlo anche sotto l’acqua dolce per trenta minuti (fino a 1,5 m) senza problemi. C’è poi uno schermo pOLED da 6,55″ con tecnologia FullHD+ e refresh rate da 144 Hz per una visione dei contenuti superlativa; qualità top sia per la visione di film, serie TV, per giocare o fare videocall. Ottimo poi il processore MediaTek di ultima generazione, coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256G GB di storage UFS.

Troviamo una doppia fotocamera da 50+13 Megapixel che scatta foto nitide in qualsiasi condizione di luce; con l’ultrawide potrete fare scatti di paesaggio semplicemente unici. La batteria da 5000 mAh tantissimo e assicura un giorno intero di utilizzo con una singola carica; infine, sappiate che si ricarica in un lampo con la Turbo Power da 68W. A soli 399,90€ questo Motorola Edge 40 Neo è un best buy, ma non lasciatevelo sfuggire.

