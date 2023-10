Motorola Edge 40 Neo, che prezzo! Su Amazon lo paghi solo 369€

Cerchi un telefono Android da meno di 400€ e non vuoi scendere a compromessi? Oggi Amazon propone il Motorola Edge 40 Neo ad un prezzo decisamente interessante. Progettato per stupire e pensato per essere all’altezza di ogni sfida, questo smartphone è il compagno perfetto per chi cerca qualità, resistenza e stile in un unico dispositivo.

Iniziamo dal dire che il Motorola Edge 40 Neo è uno dei pochi telefoni in commercio resistente all’acqua fino a 1,5 metri di profondità (fino a circa 30 minuti), grazie al suo design idrorepellente con certificazione IP68.

Il display pOLED Full HD+ da 6,55″ è semplicemente straordinario. Con un refresh rate elevatissimo da 144 Hz, regala un’esperienza visiva impeccabile. Immagini cristalline per film, serie, giochi e videochiamate che ti lasceranno senza parole. Non c’è compromesso tra nitidezza e fluidità: il Motorola Edge 40 Neo ti offre entrambi.

E per catturare ogni momento con una qualità incredibile, puoi contare sulla doppia fotocamera da 50+13 MP. Scatta foto nitide in ogni condizione di luce, realizza scatti di gruppo e approfondisci i dettagli con l’obiettivo Macro Vision dedicato.

Il telefono è equipaggiato con il potente processore Mediatek Dimensity 1050 abbinato a ben 12GB di RAM. Bene anche la batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida TurboPower da 68W.

Chiudiamo questo breve quadro parlando del design, a nostro avviso semplicemente stupendo ed elegante. Non a caso è stato realizzato in collaborazione con Pantone. La scocca del telefono è protetta da un rivestimento in pelle vegana nella bellissima colorazione verde smeraldo.

Non farti scappare l’occasione di acquistare il Motorola Edge 40 Neo a soli 369,00€, con un importante sconto sul suo normale prezzo di listino.

