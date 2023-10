Motorola Edge 40 Neo: BELLISSIMO e costa meno di 400€

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia media uscito da poco sul mercato ma che, in pochissimo tempo è riuscito a conquistare il favore del pubblico e l’apprezzamento della critica. Si chiama Motorola Edge 40 Neo ed è un prodotto meraviglioso, realizzato in collaborazione con Pantone: le colorazioni di fatto, sono splendide, ricercate ed accattivanti. Ad ogni modo, non temete: si può proteggere con la cover in silicone inclusa nella confezione. Inoltre, sempre nella scatola del gadget, troverete anche il pratico caricabatterie da 68W. Costa solo 399,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza compromessi: siate veloci però, le scorte potrebbero essere limitate. Il modello in sconto che vi proponiamo è quello in colorazione “Caneel Bay”.

Motorola Edge 40 Neo: le caratteristiche tecniche

Come detto, questo è uno smartphone di fascia medio-alta veramente incredibile: dispone della certificazione IP68, vanta il supporto al Dual SIM e all’NFC, c’è il modem 5G per la connettività next-gen e in più la cover in silicone per proteggere il device è inclusa nella confezione di vendita.

Questo smartphone è un vero cameraphone dotato di main camera da 50 Megapixel con OIS che scatta foto meravigliose anche al buio e realizza video splendidi in 4K. C’è poi una lente ultrawide da 13 Megapixel per scatti creativi. Ottimo il display da 6,5 pollici pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. Come non segnalare la batteria capiente da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W TurboPower. La scheda tecnica poi è strepitosa: c’è un processore MediaTek Dimensity 1050 con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello: Motorola Edge 40 Neo è un best buy assoluto al prezzo di soli 399,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.