Motorola Edge 40 Neo: bastano 369€ per portarselo a casa

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente degna di nota. Il nuovissimo midrange premium, il Motorola Edge 40 Neo, si trova in super sconto al prezzo consigliato di soli 369,99€ con un risparmio pari all’8% sul valore di listino. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia splendida che vanta specifiche al top ed ha un focus speciale sul design, visto che è realizzato insieme a Pantone. Il modello che vi segnaliamo noi dispone di 12 GB di RAM e di 256 GB e si trova nella colorazione Black Beauty, ma volendo ci sono altre due tinte esclusive da scegliere.

Motorola Edge 40 Neo: midrange dal sapore top

Lo smartphone di Motorola è un portento: è certificato IP68 contro acqua e polvere, vanta un sistema fotografico composto da una main camera da 50 megapixel e un’ultrawide da 13 Mpx, mentre il processore interno è l’ottimo Dimensity 1050 di MediaTek che assicura performance degne di nota. La batteria è da 5000 mAh e garantisce circa due giorni di utilizzo intenso e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo. C’è Android 13, è Dual SIM, supporta le reti 5G, ma non solo. Il display è un ottimo pannello da 6,55 pollici pOLED FullHD+ con refresh rate da 144 Hz per vedere i contenuti al top. Come detto, non teme nulla, anche perché potrete godervi il dispositivo senza problemi grazie all’impermeabilità che vi permetterà di usare il gadget anche sott’acqua fino a 1,5 m per 30 minuti.

Le foto saranno sempre eccellenti grazie ad un sistema composto da due sensori evoluti; come detto, il design è mozzafiato visto che è stato realizzato insieme a Pantone. Il caricatore TurboPower da 68W, così come la cover in silicone, è incluso in confezione. A soli 369,99€ questo Motorola Edge 40 Neo è il midrange da acquistare su Amazon. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce, c’è la consegna celere in 24 o 48 ore e potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis.

