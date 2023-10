Motorola Edge 40 Neo: appena arrivato, in super sconto per POCHISSIME ORE

Il meraviglioso Motorola Edge 40 Neo è in super sconto su Amazon in occasione delle offerte Prime al prezzo speciale di 354,35€, spese di spedizione incluse. Capite bene che questo è un midrange di ultima generazione, arrivato da pochissimo in commercio ma si trova già con un grosso risparmio rispetto al valore di listino. Parliamo di un device certificato contro l’acqua e la polvere, con due fotocamere con sensore principale da 50 Megapixel, con Android 13 e skin MyUI, processore Dimensity 1050 di MediaTek, modem 5G, 12 GB di RAM e 256 GB di storage per archiviare file, foto, video e canzoni.

La batteria è capiente e assicura un giorno di autonomia con una singola carica e all’interno della confezione troviamo perfino la cover in silicone per proteggere il nostro dispositivo. La colorazione in sconto è la Black Beauty ma ci sono anche le altre due tinte a questo prezzo. Le promozioni speciali stanno per terminare, mancano pochissime ore. Se siete interessati/e, non lasciatevi sfuggire questo fantastico midrange.

Motorola Edge 40 Neo: il miglior mediogamma del momento

Partiamo da una serie delle caratteristiche cardine: è resistente all’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. La scocca è stata resa idrorepellente con certificazione IP68. il pannello anteriore è un bellissimo pOLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz per una qualità delle immagini superlativa.

C’è un sistema fotografico composto da due sensori avanzati da 50 e 13 Megapixel; il telefono realizza scatti luminosi anche al buio e gira video in 4K di qualità cinematografica. Con l’ultrawide si possono fare anche foto ravvicinate con Macro Vision. Tutte le colorazioni sono realizzate in collaborazione con Pantone. Infine, sappiate che c’è una batteria capiente da 5000 mAh con supporto alla TurboPower da 68W; si ricaricherà in pochissimi minuti e il caricatore è incluso in confezione. A 354,53€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.