Motorola Edge 40 Neo: a meno di 350€ è un SUPER BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia media e non sapete cosa acquistare, vi consigliamo l’ottimo Motorola Edge 40 Neo, un prodotto sensazionale, leggero, versatile, potente, con un bel design e con un comparto fotografico degno di nota. Prima di esaminare la sua scheda tecnica, vi ricordiamo che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 349,90€ al posto di 399,90€, spese di spedizione incluse. A questa cifra è veramente un super best buy, un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista; non lasciatevelo sfuggire. Il modello in questione è in colorazione Black Beauty.

Motorola Edge 40 Neo su Amazon: il midrange da comprare adesso

Con Amazon avrete diritto al reso gratuito (in caso di ripensamento o di gravi problematiche) entro il 31 gennaio 2024, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Allo stesso modo sappiate che c’è la possibilità di avere due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Questo smartphone è veramente incredibile: il Motorola Edge 40 Neo infatti è certificato contro gli schizzi di acqua e polvere (IP68) ma è anche molto robusto, nonostante è leggero e sottile. Ha una batteria generosa da 5000 mAh che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W (il caricatore è incluso in confezione), dispone di uno schermo pOLED FullHD+ da 6,55 pollici con refresh rate da 144 Hz perfetto per la visualizzazione dei contenuti multimediali e vanta un processore eccellente sotto la scocca. Troviamo il MediaTek Dimensity 1050 coadiuvato da 12 GB di RAM e da bne 256 GB di memoria interna. Il dispositivo è un Dual SIM, presenta Andorid 13 e troverete la cover in confezione, oltre al caricatore. Siate veloci se siete interessati all’acquisto: a 349,90€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.