Motorola Edge 40 Neo a 339€ su Amazon: BEST BUY di inizio anno

Uno dei midrange più venduti e apprezzati dell’ultimo periodo è sicuramente il Motorola Edge 40 Neo che, complice gli sconti folli presenti su Amazon, oggi costa solo 339,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un terminale pazzesco, dotato di uno schermo pOLED da 6,55 pollici super risoluto con refresh rate da ben 144 Hz, ma non finisce qui. Le sue caratteristiche lo rendono un device di fascia medio-alta ma il prezzo contenuto lo rende irrinunciabile. Se siete interessati/e all’acquisto, fate presto perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione dedicata potrebbe finire a breve.

Motorola Edge 40 Neo: prendetelo adesso

Il modello in questione è in colorazione “Black Beauty” realizzato in collaborazione con Pantone; dispone di ben 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna e in confezione troverete anche la pratica cover in silicone. Il device, fra le altre cose, è certificato IP68 contro acqua e polvere, presenta il supporto al Dual SIM e vede la presenza del sistema operativo Android 13 con skin proprietaria di Motorola. Il chipset di bordo invece, è l’ottimo MediaTek Dimensiyty 1050 con modem 5G integrato.

Come detto, questo è un telefono idrorepellente visto che è dotato della certificazione IP68 contro gli schizzi di acqua e polvere; può essere immerso nell’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Con il modem 5G navigherete alla velocità della luce e il processore interno, il MediaTek Dimensity 1050, assicura prestazioni al top con qualsiasi applicazione. Ottima la selfiecam da 32 Megapixel per autoscatti e videocall mentre posteriormente abbiamo due sensori da 50 e 13 megapixel che girano video in 4K. Dulcis in fundo, l’autonomia sarà top grazie alla batteria d 5000 mAh che si ricarica con la fast charge TurboPower da 68W via cavo. A soli 339,00€ questo Motorola Edge 40 Neo è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.