Motorola Edge 40 Neo: a 339€ è il BEST BUY del giorno

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente favolosa: l’ottimo midrange premium Motorola Edge 40 Neo, il device più sottile e incredibile che ci sia, sviluppato congiuntamente con Pantone, è in super sconto al prezzo sensazionale di 339,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è interessantissimo; grazie al noto portale di e-commerce americano poi, godrete della consegna celere e immediata, oltre che gratuita e avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

Il Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone dotato di certificazione IP68, doppia camera con sensore principale da 50 megapixel, schermo da 6,55″ pOLE FullHD+, refresh rate da 144 Hz e processore MediaTek Dimensity 1050. Non manca una batteria da 5000 mAh, ci sono 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Presente poi il supporto al Dual SIM e ad Android 13. La cover è inclusa nella confezione.

Motorola Edge 40 Neo: ecco perché comprarlo

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio; ciò significa che riceverete il device anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, potrete dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevelo sfuggire: a questa cifra è un best buy.

Come detto, lo smartphone di Motorola è un terminale pazzesco, impermeabile, dotato di certificazione IP68, di uno schermo pOLED da 6,55 pollici fullHD+, nitido e risoluto, con refresh rate da 144 Hz. Come non citare la doppia fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel e ultrawide da 13 Mega che vi permetterà scatti creativi in ogni condizione. Il telefono è stato sviluppato con Pantone. A soli 339,00€ è da prendere al volo senza pensarci troppo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.