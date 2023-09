Motorola Edge 40, lo smartphone più sottile che ci sia, oggi lo paghi solo 450€

Oggi vogliamo consigliarvi uno smartphone di fascia media super leggero, elegante, sottile, premium, con un frame contenuto, un pannello mozzafiato e un processore all’avanguardia. Si tratta del flagship killer di casa Lenovo, il Motorola Edge 40 che, grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, si porterà a casa con soli 449,99€ al posto di 599,90€, spese di spedizione incluse. Ciò implica che la consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita, e avrete diritto ad una serie di sconti e vantaggi non da poco.

Motorola Edge 40: il flagship killer da comprare

Prima di svelarvi gli incredibili vantaggi di Amazon, dobbiamo ricordarvi che questo è un telefono avente un display curvo con tecnologia OLED da 6,55 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz al seguito. I vostri contenuti risulteranno più nitidi e vibranti che mai; la batteria da 4400 mAh assicurerà un giorno di utilizzo intero con una singola carica e sarà coadiuvata da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Presente poi il modem 5G per la connettività next-gen. C’è il Dual SIM, l’NFC, Android 13 con skin MyUX e il chip interno è l’ottimo Dimensity 1050 di MediaTek. Insomma, è un flagship killer in tutto e per tutto. La versione in sconto è quella in colorazione “Coronet Blue” ma ci sono altre iterazioni tra cui scegliere.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati), ci saranno due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. La cover è inclusa in confezione, così come il caricatore da 68W. A soli 449,99€ questo è un mediogamma incredibile, non lasciatevelo sfuggire.

