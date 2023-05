Motorola edge 40, la MAESTOSA novità è in preordine su Amazon

Appena annunciato, il nuovissimo Motorola edge 40 è già disponibile in preordine su Amazon. Un concentrato di tecnologia nascosto all’interno di un gusto estetico elegantissimo, realizzato con materiali di alta qualità.

Un prodotto che vanta un display curvo magnifico di tipo pOLED con refresh rate che si spinge fino a 144Hz e bordi quasi assenti: il massimo per ottenere un’esperienza d’uso fluida in qualsiasi contesto. Abbinato al potente sistema audio con supporto al Dolby Atmos, potrai immergerti completamente nei contenuti che deciderai di guardare.

Un device che punta a essere anche un cameraphone e ci riesce benissimo grazie al sensore principale da 50MP con la più grande apertura focale disponibile sui dispositivi mobili (f/1.4). Una caratteristica che si traduce automaticamente in prestazioni fotografiche mozzafiato in qualsiasi condizione di luminosità e contesto.

Un terminale che punta su performance impressionanti affidandosi al potente processore MediaTek 8020 al quale sono affiancati 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Un dispositivo che comunque non esita a strizzare l’occhio al prezzo, rimanendo in un range abbordabile, pur essendo dotato di una scheda tecnica che trabocca di eccellenza.

Completando adesso l’ordine su Amazon puoi prenotarlo al prezzo di 529,90€ con spedizioni a partire già da domani, 5 maggio. Le consegne sono rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime. Scegliendo di essere fra i primi a completare l’ordinazione avrai la possibilità di scegliere fra i tre spettacolari colori disponibili.

Nessun compromesso sotto alcun punto di vista. Questo concentrato di tecnologia e design può vantare anche il pieno supporto alla connettività 5G ultra veloce e non solo. Non lasciarti ingannare dalla sua eleganza: è molto meno delicato di quello che pensi. Infatti, come attestato dalla certificazione IP68, supporta senza alcun problema le immersioni in acqua fino a 1,5 m per 30 minuti. In altre parole, risulta impermeabile e quindi ancora più sicuro da portare con sé in qualsiasi situazione.

Con questo eccellente dispositivo sarai certo di avere fra le mani un computer travestito da smartphone. Anzi, in qualsiasi momento potrai trasformarlo in una postazione desktop vera propria trasmettendo in wireless su uno schermo più ampio: avrai tutto lo spazio necessario per lavorare, ma anche giocare, studiare o divertirti.

Motorola edge 40 ti accompagnerà durante l’intera giornata di utilizzo senza esitazione alcuna dovuta la batteria scarica: con 4400 mAh a disposizione non ci saranno problemi. Al momento di effettuare la ricarica potrai comunque contare sul sistema ultra rapido da 68W.

Approfitta adesso del momento di preordine e sii fra i primi a portarlo a casa direttamente da Amazon: completa adesso l’ordine per prenotarlo a 529,90€. Le spedizioni inizieranno domani, 5 maggio, e saranno assolutamente veloci e gratis. Fai in fretta: è probabile che le prime scorte finiscano in rapidamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.