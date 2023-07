Motorola Edge 40 in SUPER SCONTO su eBay a 214€ in MENO

Stai cercando uno smartphone che offra prestazioni eccellenti ma non vuoi svenarti? Credi che buon prezzo e buona qualità non vadano troppo d’accordo? Allora ricrediti, vai su eBay e metti nel tuo carrello Motorola Edge 40 a soli 385,40 euro, invece che 599,90 euro.

Non darti pizzicotti perché non stai sognando. Grazie a questo sconto pazzesco oggi puoi risparmiare oltre 214 euro sul totale e soprattutto mettere le mani su uno smartphone eccezionale. Questa è un’offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Tieni conto che le unità disponibili sono pochissime e quindi se non fai in fretta rischi di vedere sfumare la tua occasione.

Motorola Edge 40: a un prezzo così è da prendere adesso

Edge 40 è un ottimo smartphone che garantisce prestazioni da top di gamma nonostante sia un medio gamma e oggi lo avrai a prezzo di un entry level. È dotato di un display pOLED da 6,55 pollici FHD+ con frequenza di aggiornamento 144 Hz. Ha un tocco sensibile e colori meravigliosi.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 8020 con a supporto 8 GB di RAM e Android 13. Possiede il riconoscimento facciale, un sensore di impronte velocissimo e una memoria interna da 256 GB. È dotato di una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e fotocamera frontale da 32 MP. Gode della tecnologia 5G con cui potrai navigare sul Web in modo veloce e a una super batteria che si ricarica rapidamente a 68 W. E in confezione trovi il caricatore TurboPower incluso.

Inutile insomma ribadire quanto questa occasione sia più unica che rara e per non perderla devi essere super veloce. Quindi vai adesso su eBay e acquista il tuo Motorola Edge 40 a soli 385,40 euro, invece che 599,90 euro. Se completi l’ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.