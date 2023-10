Motorola Edge 40 in colorazione "Viva Magenta" costa solo 359€ su Amazon

Oggi vi segnaliamo un’offerta veramente incredibile su Amazon: l’ottimo Motorola Edge 40, nella sua iterazione da 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e in colorazione “Viva Magenta” (realizzata con Pantone) si porta a casa al prezzo speciale di soli 359,00€, spese di spedizione incluse. La cover è compresa nella confezione.

Motorola Edge 40: non lasciatevelo sfuggire

Il device di Motorola presenta uno schermo meraviglioso pOLED con refresh rate da 144 Hz super luminoso, curvo, da 5,7 pollici con risoluzione FullHD+. Presenta poi una fotocamera principale da 50 Megapixel e una ultrawide da 13 Megapixel con Macro Vision al seguito: gli scatti saranno sempre incredibili, anche al buio. Eccellente poi la selfiecam da 32 Mpx.

La batteria assicura un’autonomia degna di nota grazie ad una cella da 4400 mAh che si ricarica in pochissimi minuti con la TurboPower da 68W. Inoltre, è certificato IP68 ed è resistente all’acqua e alla polvere. Le prestazioni sono al top grazie al processore MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna: è uno smartphone ottimo per i social così come per il gaming da mobile.

Insomma, Motorola Edge 40 è uno smartphone di fascia media veramente sensazionale; è bellissimo, ha un design mozzafiato e una colorazione (Viva Magenta, realizzata insieme a Pantone) semplicemente unica. Si tiene bene in mano, è ergonomico, sottile, ha un pannello generoso con bordi curvi che agevolano la presa e permette di godere al meglio dei propri contenuti multimediali.

Viene proposto e venduto da Amazon al prezzo consigliato di 359,00€ (in super sconto grazie alle offerte del giorno) con spedizione celere e gratuita in meno di 24 o 48 ore. Si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Non lasciatevelo sfuggire: Motorola Edge 40 è un best buy alla cifra a cui viene proposto ma siate veloci, approfittatene adesso prima che sia troppo tardi.

