Motorola Edge 40: il mediogamma più bello del momento, TUO a meno di 450€

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone potente ma non troppo costoso e magari avete un budget inferiore a 500€ e volete un device elegante, sottile, con un design mozzafiato, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Edge 40, un midrange eccezionale, unico nel suo genere, che presenta uno schermo curvo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz e tecnologie all’avanguardia. Dispone poi di una capiente batteria da 4400 mAh che si ricarica a 68W, è certificato IP68 contro acqua e polvere, gode del supporto al Dual SIM, alla connettività 5G e c’è perfino l’NFC per pagare contactless nei negozi. Il sistema operativo è Android 13 con skin proprietaria di Motorola.

Questo gioiello è in super sconto su Amazon; da 599,90€ lo pagherete solo 449,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio sarà super elevato per un gadget del genere, pari al 25% sul prezzo di listino.

Motorola Razr 40: il midrange del momento

Acquistando questo Motorola Edge 40 da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi; oltre alla consegna celere e immediata in pochissimi giorni, avrete diritto al reso gratuito (in caso di gravi problematiche) entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), ma non finisce qui. Avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio. Ci sono poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

A soli 449,90€ questo Motorola Edge 40 è il best buy del giorno; in confezione troverete anche la cover in silicone e anche il caricatore da 68W per la ricarica rapida; cosa aspettate? Se siete interessati/e non lasciatevi sfuggire questa promozione. La versione in sconto è quella “Coronet Blue”.

