Motorola Edge 40: il mediogamma da comprare OGGI su Amazon

Oggi vi parleremo di uno smartphone di fascia media veramente eccezionale per quel che offre e per quel che vale: si chiama Motorola Edge 40 ed è un flagship killer, ovvero un terminale potentissimo, degno di un’ammiraglia ma con un costo contenuto. Di fatto, su Amazon si potrà portare a casa con un prezzo di 459,90€, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio con Prime. In alternativa, si potrà farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate?

Questo è un device eccezionale, dotato di schermo curvo OLED da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz, con una main camera da 50 Megapixel con apertura f/1.4 e ultrawide da 13 Megapixel. La batteria è da 4400 mAh e si ricarica in un lampo con la tecnologia rapida da 68W (a proposito, il caricatore è incluso in confezione, insieme alla cover in silicone), c’è Android 13, gode del Dual SIM ed è disponibile in Coronet Blue, nel taglio 8+256 GB.

Motorola Edge 40: ecco perché acquistarlo

A bordo di questo smartphone troviamo uno schermo pOLED da 6,55 pollici curvo sui lati che gode della frequenza di aggiornamento rapida a 144 Hz, e dispone della risoluzione FullHD+. Il processore è l’ottimo MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB di RAM e 256 GB di storage al seguito, non espandibili. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP68, mentre la batteria da 4400 mAh con ricarica rapida da 68W permette di avere un’autonomia degna di nota e una ricarica immediata.

Ottimo il comparto fotografico con selfiecam da 32 Mpx, main camera da 50 Mega, ultrawide con Macro Vision. C’è il modem 5G per la connettività next-gen. Motorola Edge 40 viene venduto e spedito da Amazon, gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio e ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

