Motorola Edge 40: il flagship killer che desideravi al prezzo più basso del web

Oggi vi parliamo di uno smartphone di fascia medio-alta veramente incredibile; in gergo viene chiamato “flagship killer” ed è, in parole povere, un top di gamma dal prezzo contenuto e con poche mancanze rispetto ad un’ammiraglia di prim’ordine. Nello specifico, il dispositivo si chiama Motorola Edge 40 ed è un gadget semplicemente eccezionale. Costa pochissimo (599,90€ di listino) ma grazie agli sconti folli presenti su Amazon sarà vostro con soli 529,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è esagerato pertanto se siete interessati vi conviene sbrigarvi; questa è un’offerta a tempo limitato che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Motorola Edge 40: l’ammiraglia low-cost che non rinuncia a nulla

Il meraviglioso Edge 40 è un device incredibilmente sottile, leggero, dotato di specifiche all’avanguardia e non solo. In confezione troverete anche una pratica cover in silicone. Il telefono è in colorazione Jet Black e presenta 8+256 GB di memoria interna. Lo schermo del device è un pannello OLED da 6,55″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz. È compatibile con le reti 5G, dispone dell’NFC per i pagamenti contactless ed è Dual SIM. Ottima anche la batteria (una cella energetica da 4400 mAh) che si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia da 68W via cavo. A proposito, il caricatore da muro è incluso nella scatola del telefono. Il comparto fotografico presenta ottiche di punta come la selfiecam da 32 Megapixel, la main camera da 50 megapixel con OIS, apertura f/1.4, coadiuvata da ultrawide, macro vision e sensore per la profondità avanzato.

È anche certificato IP68 contro acqua e polvere. Insomma, ci troviamo di fronte ad un vero top di gamma, con un processore premium, RAM veloce per il multitasking e storage generoso. A soli 529,90€ questo è il miglior smartphone Android di nuova generazione da comprare oggi su Amazon, ma siate veloci.

