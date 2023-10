Motorola Edge 40: flagship killer eccezionale, sconto su Amazon SUPERLATIVO

Motorola Edge 40 è un flagship killer eccezionale che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 459,90€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un meraviglioso dispositivo che vi permetterà di godere di funzionalità esclusive pagando pressocché pochissimo: il suo costo di listino infatti è molto più alto di quello che viene proposto oggi, quindi se siete interessati vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto perché le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Adesso analizziamo immediatamente la scheda tecnica del telefono.

Motorola Edge 40: ecco perché comprarlo

Il nuovo Edge 40 è un gadget di fascia medio-alta potentissimo, dotato di un display curvo OLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz per vedere i contenuti al meglio: colori intensi e luminosi come mai prima d’ora. Citiamo l’ottima selfiecam da 32 Megapixel e il comparto fotografico dotato di sensore principale da 50 megapixel con apertura focale f/1.4, la più ampia presente su uno smartphone.

La batteria è da ben 4400 mAh e assicura un giorno intero di utilizzo intenso con una singola carica; a proposito, la ricarica è rapida grazie alla tecnologia TurboPower da 68W e il charger è incluso nella confezione. Questo implica che non dovrete pagare soldi extra per prenderne uno. Motorola Edge 40 è un Dual SIM, dotato di supporto alle reti 5G, con il modulo NFC per i pagamenti contactless. Il modello in questione è in colorazione Coronet Blue.

Come detto, la fotocamera è dotata di specifiche tecniche all’avanguardia e l’ultrawide vanta anche la funzione Macro Vision per scatti creativi premium. Il telefono è certificato IP68, è resistente all’acqua e alla polvere. Sotto la scocca dispone di un processore MediaTek Dimensity 8020 con modem 5G, 8 GB di RAM e 256 GB di memorie interne su storage UFS. A soli 459,90€ questo è il flagship killer da acquistare su Amazon.

