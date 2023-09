Motorola Edge 40 è il mid-range da comprare con QUEST'OFFERTA di Amazon

Per chi è alla ricerca di un ottimo mid-range, completo, veloce e con un rapporto qualità/prezzo molto elevato, c’è oggi una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: il Motorola Edge 40 è disponibile al prezzo scontato di 365 euro. Lo sconto riguarda solo alcune colorazioni mentre il resto della gamma è disponibile con poche decine di euro in più. Per accedere all’offerta, scegliendo la colorazione preferita da acquistare, è possibile seguire il link qui di sotto.

Motorola Edge 40 in offerta è il mid-range da comprare oggi

Il Motorola Edge 40 è uno smartphone di fascia media completo e ricco di elementi interessanti. Il dispositivo è dotato di un display pOLED da 6,55 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz, oltre al chip MediaTek Dimensity 8020, in grado di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo e affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da notare anche la certificazione IP68 che, per la fascia media, è, senza dubbio, un plus da non sottovalutare. . La fotocamera principale è da 50 Megapixel mentre la secondaria ultra-grandangolare da 13 Megapixel. C’è poi una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 68 W. Il sistema operativo è Android 13 con l’aggiornamento ad Android 14 che arriverà nei prossimi mesi.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 40 beneficiando di un prezzo scontato a 365 euro per alcune colorazioni mentre altre sono proposte con poche decine di euro in più e ugualmente in sconto rispetto al prezzo di listino (599 euro). Per scegliere la versione preferita dello smartphone è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.