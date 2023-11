Motorola Edge 40: al prezzo di soli 359€ è un SUPER BEST BUY

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze (e per le vostre tasche): si chiama Motorola Edge 40 ed è un prodotto sensazionale. Ci troviamo di fronte ad un midrange premium che ha però un costo veramente irrisorio. Lo porterete a casa con soli 359,00€, spese di spedizione incluse e ciò implica che non dovrete sborsare un singolo centesimo aggiuntivo per farlo vostro.

Non di meno, avrete accesso ad ulteriori vantaggi esclusivi; andiamo con ordine e vediamoli tutti, ma prima di procedere vi ricordiamo che il modello in sconto è quello in colorazione “Viva Magenta”(realizzato in collaborazione con Pantone) con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il risparmio rispetto al valore di listino è altissimo, pari al 40% sul prezzo ufficiale: siate veloci. La cover è in omaggio e sarà presente nella confezione.

Motorola Edge 40: flagship top, prezzo low-cost

Questo smartphone di Motorola è incredibile: è sottilissimo, ha una batteria da 4400 mAh che si ricarica in un lampo con la tecnologia TurboPower da 68W, dispone di un processore MediaTek Dimensity 1050 performante e che fa girare il dispositivo senza lag, ma non solo. Il tutto viene coadiuvato da un modem 5G per la connettività next-gen e da 8 GB di RAM. Lo storage è da ben 256 GB, così potrete archiviare tantissimi file, tante foto e tantissimi video. Lo schermo è un pannello meraviglioso da 6,7″ pOLED FullHD+ con refresh rate di 144 Hz.

Viene venduto e spedito da Amazon, dispone della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete perfino godere di due anni di garanzia con il rivenditore. Fate vostro il Motorola Edge 40 a soli 359,00€ al posto di 599,00€: non lasciatevelo sfuggire.

