Motorola Edge 40 al miglior prezzo su Amazon: acquistalo ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta che sia potentissimo ma che non costi troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Motorola Edge 40, è un flagship killer (ovvero un top di gamma dal prezzo vantaggioso) che, complici gli sconti folli di Amazon, potrà essere vostro con soli 384,37€, spese di spedizione incluse. Capite bene che a questa cifra è da prendere al volo, ma non pensateci troppo: non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon o quanto durerà ancora la promozione dedicata. Il modello in sconto è quello in colorazione Reseda Green con 8 GB di RAM e 256 GB di storage su memorie UFS. Inoltre, il caricatore rapido è incluso nella confezione di vendita.

Motorola Edge 40: il flagship killer best buy del giorno

Questo fantastico Motorola Edge 40 è un dispositivo eccezionale che viene venduto ad un costo irrisorio per ciò che offre: lo porterete a casa con 384,37€ grazie agli sconti di Amazon e avrete diritto anche alla consegna celere e gratuita, oltre che garantita e immediata. In poche parole, non dovrete spendere un singolo centesimo per farlo vostro e avrete diritto anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche o di ripensamento, e potrete anche dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o, volendo, con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero.

Motorola Edge 40 è uno smartphone potentissimo che dispone di un processore MediaTek Dimensity 8020 con modem 5G incorporato, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il display è un pannello curvo con tecnologia OLED da ben 6,55 pollici, ha la risoluzione FullHD+ e il refresh rate è di 144 Hz. L’autonomia è fantastica e il merito è della batteria interna da 4400 mAh con ricarica rapida da 68W (a proposito, il charger da muro è incluso nella scatola del dispositivo). Ottime le fotocamere posteriori con quella principale che è una lente da 50 Megapixel con apertura f/1.4 per scatti sempre luminosi anche in condizioni di luce difficoltose. Con un prezzo speciale di 384,37€ è da prendere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.