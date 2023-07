Motorola Edge 40: a meno di 500€ è il BEST BUY del giorno su Amazon

Motorola Edge 40 è un flagship killer di fascia altissima che viene venduto però, ad un prezzo concorrenziale: solo 599,00€. Grazie agli sconti di Amazon però, sarà vostro con soli 499,00€, spese di spedizione incluse. Risparmierete subito 100€ sul valore di listino; mica poco per un terminale uscito sul mercato da pochissime settimane. La consegna quindi sarà celere e immediata e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo del terminale. Non dovrete temere nulla perché potrete usufruire anche del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Avrete poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Motorola Edge 40: flagship killer dalle caratteristiche top

Il Motorola Edge 40 è un prodotto fantastico, dotato di uno schermo pOLED FullHD+ con refresh rate da 144 Gz; i contenuti saranno vibranti, luminosi e nitidi e si vedranno bene anche sotto la luce diretta del sole. In confezione troverete la cover in silicone e, non di meno, il telefono è un Dual SIM quindi potrete utilizzarlo con due schede senza problemi. E, dulcis in fundo, il caricatore è incluso nella scatola del device.

Ottima la selfiecam di questo smartphone che vanta una risoluzione da 32 Megapixel e posteriormente invece, ci sono due sensori. Quello principale è un obiettivo da 50 Megapixel con apertura focale f/1.4 e il secondo invece, è un obiettivo ultrawide, macro vision. La batteria è da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68W; in pochi minuti otterrete tutta l’energia che vi servirà per affrontare una giornata senza dover mai passare dalla corrente. Motorola Edge 40 è certificato IP68, ha 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e vi è il modem 5G per la connettività next-gen. Il processore che alimenta il tutto è l’ottimo MediaTek Dimensity 8200. A soli 499,00€ è un super best buy.

