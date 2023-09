Motorola Edge 40 a meno di 480€: prezzo da BEST BUY su Amazon

Motorola Edge 40 è uno dei flagship killer più interessanti del momento; è uscito da pochissimi mesi sul mercato e vanta una serie di caratteristiche veramente frizzanti per la cifra a cui viene venduto oggi. Considerate che lo street price su Amazon è di soli 479,99€, spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo.

In poche parole, a meno di 500€ vi porterete a casa uno smartphone di fascia media unico nel suo genere, dotato di uno schermo bellissimo, un comparto fotografico all’avanguardia, un design mozzafiato con uno spessore ridottissimo e con una batteria capiente che si ricarica in maniera abbastanza rapida. In confezione poi, troverete la pratica cover in silicone e il caricatore da muro da 68W. Il modello che vi consigliamo è quello in colorazione “Viva Magenta” (realizzata in collaborazione con Pantone) e con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Motorola Edge 40: il mediogamma da comprare oggi

Il telefono gode di una serie di caratteristiche premium incredibili: partiamo dalla main camera posteriore da 50 megapixel con apertura f/1.4 super luminosa, che gira video in 4K e scatta foto nitide anche al buio, prive di rumore e con colori saturi e ben delineati. C’è poi un’ultrawide da 13 Megapixel per gli scatti più creativi e troviamo anche un’ottima selfiecam sul pannello anteriore per i selfie e le videocall. Motorola Edge 40 è un device impermeabile, con uno schermo OLED da 6,55 pollici con bordi curvi, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 144 Hz. Considerate che il terminale è un midrange di alto profilo, con un processore top, il Dimensity 8020 di MediaTek.

Insomma, un dispositivo che fa tutto con fluidità, è rapido, ha una buona batteria che si ricarica in un lampo con la TurboPower da 68W e presenta un design minimal ed elegante. A soli 479,99€ questo è il miglior midrange da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.