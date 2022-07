Motorola Edge 30 Ultra: nuovi dettagli sulla lente da 200 Megapixel

Motorola X30 Pro alias Edge 30 Ultra (da noi in Europa) sarà un’ammiraglia dotata di una lente principale da ben 200 Megapixel sul posteriore. Facciamo il punto su cosa sappiamo in merito.

Motorola Edge 30 Ultra: facciamo il punto

L’azienda americana di proprietà di Lenovo ha appena svelato una caratteristica fondamentale del suo prossimo flagship. Ovviamente stiamo parlando del famigerato X30 Pro (nome per la versione cinese); in Europa nel resto del mondo si chiamerà Motorola Edge 30 ultra.

Il nome in codice di questo device è “Frontier“ e vedendo l’immagine che è appena trapelata in queste ore sul web, notiamo che il dispositivo valuterà un sensore principale da ben 1/1.22”. Si parla di un obiettivo da 200 megapixel quindi, capace di realizzare fotografie incredibili e girare video in 8K. Come detto, sarà brandizzato come Edge 30 Ultra.

Abbiamo avvistato questo terminale anche sul portale cinese 3C e abbiamo scoperto che aveva il numero di modello X2241-1. Tra le altre informazioni sappiamo che ci sarà un processore potentissimo di Qualcomm; stiamo parlando del nuovo Snapdragon 8+ Gen 1 realizzato a 4 nm da TSMC.

Il sensore principale invece, probabilmente sarà il Samsung ISOCELL HP1, leggermente più piccolo in termini di dimensioni rispetto a quello che abbiamo visto sullo Xiaomi 12 S ultra.

Ad oggi i dettagli di questo smartphone incredibile sono ancora a volte del mistero; ipotizziamo però che disporrà di uno schermo AMOLED curvo fa ben 6,73 pollici con refresh rate da 144 Hz. Ci sarà anche il supporto all’HDR10+.

La batteria del dispositivo dovrebbe essere da 4500 mAh, coadiuvata dalla super ricarica rapida da 125W sviluppata internamente da Lenovo. La selfie cam dovrebbe essere da 60 MPX, e le altre lenti da 50 e 12 MPX.

Intanto, se cercate un buon low cost dell’azienda, vi segnaliamo il Moto G22 a soli 138,18€ su Amazon. È un mediogamma davvero incredibile che è scontato del 37%, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.