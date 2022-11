Motorola Edge 30 Ultra: il più potente ad un prezzo RIDICOLO (-218€)

Se state cercando uno smartphone potentissimo, veloce, reattivo, con una fotocamera incredibile e di ultima generazione, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Edge 30 Ultra, l’attuale ammiraglia dell’azienda, che oggi si porta a casa con uno sconto esagerato. Si risparmia il 22% sul prezzo di listino (circa 218€); di fatto, dovrebbe costare 999,90€ ma si può portare a casa con soli 781,44€. Capite bene che è un’offerta vantaggiosissima da prendere al volo, perciò vi invitiamo a non tergiversare e a non attendere ulteriormente per evitare che finiscano le scorte. È un device 5G-ready, con main camera da 200 megapixel e batteria che si ricarica in un lampo.

Motorola Edge 30 Ultra: il top al prezzo di un mid

Inutile dirvi che acquistando questo smartphone da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; citiamo le spese di spedizione gratuite e incluse nel prezzo, ma non solo. C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno del portale e potrete godere perfino di due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Non di meno, avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2023.

Sotto la scocca di Motorola Edge 30 Ultra batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da memorie RAM veloci e da Storage capienti. La batteria garantisce oltre un giorno di autonomia con una singola carica (è una cella energetica da 4600 mAh) e c’è la fast charge via cavo da 125W. Questo implica che per passare dallo 0 al 100% impiegherà solo pochi minuti.

La fotocamera principale da 200 Megapixel registra video in 8K e realizza scatti nitidi, contrastati e ben illuminati in ogni condizione di luce. E la selfiecam non è da meno: è un’ottica da 60 Megapixel che regala autoscatti meravigliosi.

A 781,44€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.