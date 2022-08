Motorola Edge 30 Ultra e Razr (2022): evento CANCELLATO per ragioni misteriose

Come tutti avrete visto, ieri non c’è stato alcun evento di lancio di casa Motorola. In realtà l’azienda avrebbe dovuto tenere uno show di presentazione per annunciare i nuovissimi flagship Razr (2022) e Edge 30 Ultra, ma sembra che, per ragioni ad oggi sconosciute, sia stato posticipato.

La cosa è alquanto bizzarra perché il preavviso è stato davvero minimo; senza contare che la società ha condotto un’intensa campagna marketing per i nuovi telefoni di punta prossimi al lancio.

Perché Motorola ha annullato l’evento?

Ora, si scopre che la compagnia e un funzionario di Lenovo hanno comunicato il tutto mediante il portale di informazione cinese Weibo; da questa piattaforma hanno rilasciato un piccolo post in cui affermavano la cancellazione dello show.

In prima battuta, il noto dirigente di Lenovo Chen Jin aveva scritto un piccolo comunicato in merito, ripreso subito dopo dall’azienda. Ecco cosa aveva scritto:

Mi dispiace informare tutti che l’evento di lancio di nuovi prodotti Moto che si terrà stasera alle 7:30 è stato cancellato per qualche motivo. Speriamo ancora sinceramente di portare nuovi prodotti di moto a tutti e di essere ancora la moto che piace agli utenti cinesi.

Motorola ha aggiunto:

Siamo profondamente dispiaciuti per questo e vi ringraziamo per il vostro supporto entusiasta per i nuovi prodotti Moto. Per informazioni sui nuovi prodotti, puoi continuare a prestare attenzione alla piattaforma informativa ufficiale di Moto.

No, non c’è alcun dettaglio aggiuntivo. Non conosciamo le ragioni dietro la cancellazione dell’evento di lancio, ma immaginiamo che potrebbe essere legato alle tensioni geopolitiche fra USA e Cina. Proprio in quste ore infatti, il VP della Casa Bianca Nancy Pelosi sta visitando l’isola indipendente di Taiwan e la Cina non sembra aver gradito tale mossa.

Noi ipotizziamo che questa possa essere la causa, ma non è certo. Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori dettagli in merito. Intanto, se volete un top di gamma di Motorola, vi consigliamo l’ottimo Edge 30 Pro a soli 649,90€ su Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.