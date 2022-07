Motorola Edge 30 Ultra e Razr (2022): ecco quando arriveranno

Ci siamo: manca pochissimo al lancio dei nuovi flagship di casa Motorola. In prima istanza vedremo il Moto X30 Pro (alias Edge 30 Ultra) e in secondo luogo invece, il flip phone Razr (2022). Facciamo il punto su cosa ci aspettiamo da questi terminali premium.

Sappiamo che per diverso tempo le indiscrezioni relative ad una super ammiraglia di Motorola hanno iniziato a fare il giro del web. Il telefono misterioso ha il nome in codice “Frontier” ma abbiamo anche scoperto che il suo moniker commerciale potrebbe essere Moto X30 Pro in Cina e Edge 30 Ultra nel resto del mondo.

Motorola Edge 30 Ultra e Razr (2022): facciamo il punto

La divisione business mobile di Lenovo ha riferito che presenterà questo smartphone, insieme al Razr di nuova generazione, il prossimo 2 agosto alle 19:30 (ora locale cinese).

Sia il Moto X30 Pro che il Razr (2022) avranno il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e presenteranno Android 12 con skin MyUX 4.0 pronta al lancio. Ci saranno nuove funzioni per la personalizzazioni, la modalità Ready For sarà aggiornata con supporto per multi-monitor, schermo e tastiera, con un multitasking aggiornato e una barra laterale per le app recenti.

Tornando all’Edge 30 Ultra, sappiamo che sarà dotato di uno schrmo P-OLED FHD+ 144Hz da 6,73 pollici; presenterà ben 12 GB di RAM LPDDR5, memorie UFS 3.1 fino a 256 GB e una grande cella energetica da 4.500 mAh con fast charge cablata da 125W. Non mancherà la ricarica wireless. Sarà il primo telefono al mondo a presentare una main camera da 200 Megapixel, coadiuvata da una ultrawide da 50 Mpx e da un tele da 12 Mpx. Anteriormente troveremo una selfiecam da 60 mpx.

Intanto, restate connessi con noi. Presto conosceremo le due ammiraglie next-gen di Motorola. Se volare un buon affare oggi, vi consigliamo l’ottimo Moto G42 in offerta a tempo limitata a soli 219,90€ (offerta lampo su Amazon): siate veloci prima che terminino le scorte o prima che finisca l’offerta.

