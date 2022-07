Motorola Edge 30 Ultra: confermata la velocità di ricarica (125W)

Ora è ufficiale: il nuovo Motorola Moto X30 Pro (aka Edge 30 Ultra per il mercato internazionale) disporrà veramente della ricarica rapida da 125W. Ecco cosa ci aspettiamo.

L’OEM americano di proprietà di Lenovo ha appena svelato la data di debutto della sua nuova ammiraglia: si chiamerà Moto X30 pro o Edge 30 Ultra, arriverà il 3 agosto e sarà il primo telefono a presentare una main camera da 200 Megapixel. Oggi poi, il GM di Lenovo Chen Jin ha appena ribadito quali saranno le tecnologie per la ricarica rapida del nuovo terminale premium. Ci sarà il supporto alla fast charge cablata da 125W.

Sotto la scocca invece, troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, coadiuvato da memorie veloci e da banchi RAM performanti. Come detto, da noi verrà svelato (nelle prossime settimane) con il moniker Edge 30 Ultra.

Motorola Edge 30 Ultra: cosa sappiamo?

Se ricordate, Edge 30 Pro aveva il supporto alla ricarica da 68W mentre questo sarà ancora più veloce nel ricaricarsi. Tuttavia la batteria adesso dovrebbe essere più piccola: 4500 mAh contro 5000 mAh del modello precedente. Supporterà anche la fast charge wireless. Lo schermo poi, sarà un’unità FullHD+ da 144 Hz P-OLED avente una dimensione di 6,73 pollici. Come detto, non mancherà un processore performante a 4 nanometri, RAM LPDDR5 da 12 GB e storage UFS 3.1.

Anteriormente potremmo trovare una selfiecam da 60 Mpx e posteriormente invece una main camera da 200 Megapixel, con ultrawide da 50 Mpx e tele da 12 al seguito. Fra le altre cose troveremo Android 12 e skin MyUX 4.0. Non mancherà un fingerprint in-display. Durante l’evento di lancio del 3 agosto dovremmo anche vedere il Razr (2022) di nuova generazione. Anch’esso disporrà del SoC Snapdragon 8+ Gen 1, di un form factor a conchiglia (come sempre) e di nuovi materiali. Sembra essere migliorata anche la piega, ma è presto per dirlo oggi.

Se volete fare un buon affare vi consigliamo Motorola Edge 30 Pro a soli 697,00€ su Amazon.

