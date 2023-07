Motorola Edge 30 Ultra: a questo prezzo è praticamente regalato (meno di 690€)

Oggi vogliamo parlarvi di un’ammiraglia incredibile facente parte della line-up di Motorola; si chiama Edge 30 Ultra ed è un flagship uscito pochissimi mesi fa sul mercato internazionale che dispone però, di caratteristiche all’avanguardia che lo rendono ancora oggi un device “del futuro”. Presenta una configurazione con tre sensori avanzatissimi e una camera principale da ben 200 Megapixel, vanta il chipset di Qualcomm più potente del 2022 (lo Snapdragon 8+ Gen 1), dispone di ben 12 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna. È un terminale Dual SIM, c’è la skin MyUI basata su Android 12 ed è proposto in colorazione Nero Interstellar. Lo pagherete solo 689,90€ grazie agli sconti folli presenti sul sito di Amazon; la consegna sarà celere e immediata e avrete diritto alle spese di spedizione comprese nel prezzo. Fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Motorola Edge 30 Ultra: l’ammiraglia più incredibile che ci sia

Questo smartphone vanta un pannello generoso da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, dotato di tecnologia OLED e con risoluzione FullHD+. Ha i bordi curvi e supporta l’HDR10+. Ci troviamo di fronte ad uno dei migliori display presenti in commercio.

C’è una tripla lente incredibile con sensore principale da 200 Megapixel e selfiecam da 60 Megapixel. Potrete scattare fotografie bellissime anche al buio con la tecnologia UltraPixel e i video saranno sempre super stabili grazie alla stabilizzazione ottica. Sul fronte della connettività citiamo il modem 5G che assicura una navigazione immediata in ogni contesto e poi, con la batteria da 4600 mAh potrete utilizzare il telefono anche per due giorni di fila senza doverlo mai ricaricare. Inoltre, a tal proposito, c’è anche la ricarica TurboPower da 125W. Per espandere le sue potenzialità troviamo la modalità Ready For che lo trasforma in un PC. A soli 689,90€ questo Motorola Edge 30 Ultra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.