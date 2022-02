Motorola Edge 30 Pro: ecco quando arriverà da noi

Il lancio del nuovo Motorola Moto Edge 30 Pro nei mercati internazionali e in India potrebbe essere previsto per febbraio. Prepariamoci, perché il super flagship arriverà presto anche da noi.

Motorola Edge 30 Pro: le caratteristiche

Sembra che abbiamo una roadmap temporale di lancio ufficiale per il Moto Edge 30 Pro. 91mobiles ha appreso dall'informatore Mukul Sharma che Motorola prevede di lanciare il nuovo smartphone nei mercati internazionali in questo mese. Non ci è stata fornita una data precisa, ma ipotizziamo che l'ammiraglia sarà distribuita a livello globale e in India. Secondo l'insider, lo smartphone potrebbe essere venduto nel Paese con un moniker diverso. In Cina, Lenovo ha presentato il telefono con il nome di Moto X30. Dovremmo sentire maggiori dettagli nelle prossime settimane e anche aspettarci un lancio presto.

Il Moto Edge 30 Pro è uno smartphone di punta del brand di proprietà di Lenovo ed è dotato del chipset Snapdragon 8 Gen 1. I rendering recenti per Edge 30 Pro hanno rivelato un design molto simile a quello dell'X30. Tuttavia, il telefono potrebbe essere disponibile in più opzioni di colore una volta commercializzato a livello globale. La data di presentazione esatta non è ancora disponibile, ma un rilascio è previsto nelle settimane a venire.

Il Moto X30, lanciato in Cina a dicembre 2021, è un terminale senza compromessi. Secondo i rapporti, se Moto Edge 30 Pro sarà lo stesso identico dispositivo, sappiamo già cosa aspettarci in termini di specifiche. Sarà dotato di un display OLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz, HDR10+, gamma di colori DCI-P3 al 100% e uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo. Sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1, che è accoppiato con un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il dispositivo ospiterà una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W.

Lo smartphone avrà una tripla configurazione della fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel, una lente ultra grandangolare da 5 megapixel e un'ottica da 2 megapixel. Nella parte anteriore, il device è dotato di un sensore selfie da 60 megapixel e offre funzionalità come 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e NFC.